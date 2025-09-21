Promozione: gli impegni delle aretine

AREZZONuovo appuntamento per il campionato di Promozione che dopo aver vissuto in settimana la terza giornata dei triangolari di Coppa Italia adesso torna a concentrarsi sulle gare da tre punti. Occhi puntati sul Montagnano. I torelli di Roberto Fani dopo essere usciti di scena dalla Coppa devono concentrare le loro forze sull’obiettivo promozione andando questo pomeriggio in casa della Settignanese (ore 15.30), altra formazione a punteggio pieno nel gruppo C. Restando nei piani alti c’è da tenere d’occhio l’Alberoro che sarà davanti al proprio pubblico contro il Viciomaggio, fermo a quota zero punti in classifica dove c’è anche il Cortona.

Gli arancioneri daranno vita al derby della Valdichiana. Già perchè la squadra di Giulio Peruzzi questo pomeriggio ospiterà il Foiano, reduce da un pareggio nel turno precedente e che mercoledì ha passato il turno in Coppa ai danni del Montagnano. Obiettivo riscatto anche per il Casentino Academy.

La squadra di Vinicio Dini archiviata l’esperienza in Coppa Italia si concentra sul campionato con il chiaro obiettivo di passare il turno contro il Fiesole. Sarà un incontro difficile quello di questo pomeriggio visto che i fiorentini sono a punteggio pieno mentre i gialloverdi sono ancora in una sorta di rodaggio da cui devono uscire al più presto. Guardando anche le altre formazioni la Sinalunghese dell’aretino Enrico Testini sarà in casa contro l’Alleanza Giovanile Dicomano, con i rossoblù senesi chiamati a confermarsi nelle primissime posizioni della classifica.

Il Pontassieve di Bonini (ex Casentino Academy) sarà di scena in casa del Centro Storico Lebowski con i grigioneri che devono rimettersi in moto dopo il passo falso al cospetto del Montagnano sette giorni fa. Completeranno il quadro Audax Rufina-Resco Reggello e Pienza-Acquaviva.

M.M.