Promozione. Gli squali del Forte dei Marmi sbranano il Montelupo. Super doppietta per il baby Mengali (classe 2008)
forte dei marmi 3 montelupo 0 FORTE DEI MARMI: Barsottini, Credendino (40’ st Gentile), Deda, Del Soldato, Zambarda, Lossi (43’ st Botrugno), Tedeschi, Seriani...
FORTE DEI MARMI: Barsottini, Credendino (40’ st Gentile), Deda, Del Soldato, Zambarda, Lossi (43’ st Botrugno), Tedeschi, Seriani (15’ st N. Papi), F. Mengali (25’ st M. Mengali), M. Papi, Imbrenda (36’ st Colombi). (A disposizione: Calò, Vaira, Alberti, Adami). All. Yuri Papi.
MONTELUPO: Lensi, Pucci, Cupo, Tremolanti, Corsinovi (30’ st Lelli), Alicontri, Fermaca (22’ st Tersigni), Bartolozzi, Ulivieri, Caparrini (10’ st Masoni), Cintelli (28’ st Cerrini). (A disposizione: Boretti, Pasqualetti, Marrazzo, Chelini, Celestre). All. Andrea Lucchesi.
Arbitro: Francesco Menchini di Viareggio (assistenti Ilona Chernenkova di Piombino e Alessio Ricciardi di Livorno).
Reti: 4’ st Credendino (F), 30’ M. Mengali (F), 42’ M. Mengali (F).
Note: ammoniti Lossi (F), F. Mengali (F), Corsinovi (M) e Caparrini (M); angoli 9-3 per il Forte.
MARINA DI PIETRASANTA – Ottimo avvio di campionato per gli squali fortemarmini. La squadra da quest’anno affidata alla guida tecnica del 32enne Yuri Papi dopo un primo tempo bloccato (dove comunque i fortemarmini avevano collezionato almeno tre occasioni da gol, tra cui una bella rovescita di Federico Mengali) stappa la partita del “Pedonese“ ad inizio ripresa su sviluppi di palla inattiva quando Credendino insacca di testa dopo la spizzata di Federico Mengali da calcio d’angolo.
Poi entra il giovanissimo classe 2008 Matteo Mengali che arrotonda il punteggio con una super doppietta, indimenticabile per lui dato che al debutto fra i grandi. Segna prima di prepotenza (dopo aver vinto un contrasto a metà campo) e precisione (per il tiro all’angolino) e poi di rapina in tap-in su respinta corta di Lensi dopo la conclusione di Giacomo Tedeschi.
