PROMOZIONE: i risultati della coppa italia. ecco tutti gli accoppiamenti. Di Nicola spinge il Foiano al vertice del girone, anche il Cortona Camucia sorride

AREZZOUn Foiano di rincorsa ha la meglio sul quotato Montagnano di Roberto Fani e passa il turno in Coppa Italia. Gli amaranto hanno ottenuto il massimo dal mercoledì di Coppa andato in scena allo stadio dei Pini. A decidere l’incontro è stata la rete di Di Nicola messa a segno al 33’ del primo tempo. Una vittoria di misura che permette così agli amaranto di volare al comando del girone eliminatorio, vincendo quindi il triangolare con quattro punti. Vittoria doveva essere e vittoria è stata per sorpassare il Montagnano che nella prima giornata aveva vinto contro l’Alberoro. Nell’altro confronto tra aretine finisce 1-1 tra Casentino Academy e Cortona Camucia (reti di Camara e Tortoioli). Un risultato che permette al Camucia di Giulio Peruzzi di cancellare lo zero in classifica e al tempo stesso elimina il Casentino Academy che chiude con due punti, alle spalle del Viciomaggio che vanta quattro punti.

Per la cronaca sorride anche la Sinalunghese dell’aretino Enrico Testini che con il pari (1-1) con l’Acquaviva passa al turno successivo, in calendario a inizio novembre. Gli accopiamenti saranno Forte dei Marmi-Ponte Buggianese, Lampo Meridien-Montelupo, Sancascianese-Mobilieri Ponsacco, Massa Valpiana-Atletico Maremma, Settignanese-Luco. Per il Foiano ecco il derby in casa della Sinalunghese mentre il Viciomaggio andrà a fare visita all’Audax Rufina. Il quadro si completerà con la vincente di Settimello-Cubino che affronterà una tra Firenze Ovest, Barberino Tavarnelle e Centro Storico Lebowski.