Promozione. Il Belvedere batte tre reti a zero il Sant’Andrea

Prova di forza del Belvedere che, al Civilisco si è imposto sul Sant’Andrea con il punteggio di 3-0 aggiudicandosi un derby maremmano piacevole e ben giocato. I padroni di casa hanno giocato a viso aperto, non sfigurando, contro una squadra dal potenziale tecnico e atletico di alto livello. Ma alla lunga l’undici ospite di Giallini ha avuto la meglio. Nei primi dieci minuti i ragazzi di Cinelli hanno messo in difficoltà gli avversari. Poi il Belvedere ha alzato il ritmo chiudendo il primo parziale in vantaggio per 2-0 con una doppietta firmata da Blanchard che ha battuto il portiere avversario di testa in entrambe le occasioni. Nella ripresa i biancazzurri hanno cercato di reagire ma non sono mai riusciti a impensierire veramente la difesa avversaria. Al 63’ arrivava la terza rete del Belvedere, complice un errore collettivo della difesa del Sant’Andrea che permetteva a Folegnani di battere Comparini, che avrebbe potuto fare di più in questa occasione. Poi gli ospiti hanno continuato a pressare e sono riusciti, all’85’ a procurarsi un rigore che, però, Guazzini ha fallito facendosi parare il tiro da Comparini sulla sinistra: un tiro angolato ma debole. Era il preludio alla fine della gara meritatamente vinta dal Belvedere senza nulla togliere alla prestazione dell’undici di Cinelli.

SANT’ ANDREA: Comparini, De Michele, De Masi, Amorevoli, Biagiotti, Grotti, Bruni, Guglione, Vento, Francavilla, Lelli. A disp. Cogno, Pizzuto, Gatti, Veglianti, Gobbi, Prati, Salvadori, Sarno, Battistini. All. Cinelli.

BELVEDERE: Selmi, Veronesi, Fregoli, Zaccariello, Ciolli, Blanchard, D’Angelo, Faenzi, Harea, Folegnani, Guazzini. A disp. Pini, Pecciarini, Del Conte, Marretti, Ferri, Columbu, Di Dato, Lorenzini, Bouchallik. All. Giallini.

Arbitro: Buchignani di Livorno.

Reti: 13’ e 35’ Blanchard, 63’ Folegnani.

Daniele De Angelis