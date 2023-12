Promozione. Il Belvedere impegnato in casa del Saline

Turno decisamente insidioso quello odierno per le squadre maremmane del girone B di Promozione. Oggi infatti saranno tutte chiamate ad una prova di forza. Il Sant’Andrea è atteso oggi da un vero scontro verità. Una sfida da dentro o fuori. Dopo il cambio in panchina, con l’esonerato Cinelli sostituito da Silvestro, i biancocelesti sono a Firenze sul campo del Porta Romana, penultima in classifica. Ultima contro penultima con i tre punti in palio che pesano come un macigno per entrambe. Il Belvedere Grosseto, terzo ma a ridosso delle prime due, sarà sul campo del Saline, quarto, formazione che ha tutte le intenzioni di rovinare i piani di Giallini e soci. Turno casalingo per l’Atletico Maremma invece che, senza lo squalificato Costanzo, ospita il Montelupo, team fiorentino quinto in classifica, con una lunghezza in più in classifica proprio nei confronti dei ragazzi allenati da Lorenzini. Impegno casalingo anche per l’Invictasauro di mister De Masi: i grossetani in via Adda se la vedranno coi Colli Marittimi. Due formazioni appaiate a 12 punti, poco sopra la zona playout, e chiamate a fare punti per evitare di scivolare nella zona difficile della classifica.