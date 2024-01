Promozione. Il Belvedere ospita il Centro . Storico Lebowski

Doppio impegno ravvicinato tra Belvedere e Centro Storico Lebowski. La formazione di mister Giallini, che dopo il pari scorso tra Sestese e San Miniato Basso, ha appaiato queste due formazioni in vetta al girone B di Promozione, oggi ospita a Roselle i temibili fiorentini del Centro Storico Lebowski. Il team fiorentino, nono, affronterà i rossoneri anche mercoledì prossimo in Coppa Italia. A fare un favore al Belvedere potrebbe provarci l’Atletico Maremma: i rossoverdi, sesti, oggi saranno sul campo della Sestese, appaiata in vetta con le altre due formazioni. Una trasferta complicata e difficile per la squadra di Lorenzini. Turno esterno per l’Invictasauro sul campo di un Castiglioncello che sta cercando di uscire dai playout, mentre il San’Andrea ospita l’Urbino Taccola. I biancocelesti sono penultimi e dovranno sfruttare il fattore campo per provare a salvarsi.