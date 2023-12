Promozione. Il Belvedere riceve la visita della Sestese

Tredicesima giornata nel campionato di Promozione con l’ennesimo scontro al vertice che interessa il Belvedere Grosseto e con l’ennesima sfida salvezza per il Sant’Andrea. Per i quartieri alti della classifica del girone B, oggi a Roselle il Belvedere di mister Giallini ospita la Sestese, seconda forza del torneo con un punto in più proprio rispetto ai grossetani. Belvedere che dovrà per forza di cosa far valere il fattore campo per vincere uno scontro diretto che vale tanto. A fondo classifica invece il Sant’Andrea, dopo la conferma come allenatore di Silvestro, ospita l’Armando Picchi che ha 5 punti in più dei maremmani. Si tratta di un match da vincere a tutti i costi per i biancocelesti se vorranno lasciare l’ultima posizione in graduatoria. A metà classifica invece trasferta a Piombino per l’Atletico Maremma: i rossoverdi, risaliti quasi in zona playoff, oggi se la vedranno contro una squadra in difficoltà che però venderà cara la pelle. Il San Miniato, decimo, ospita invece l’Invictasauro, undicesimo, per un match che vale la decima posizione, ma anche punti per allontanarsi dai playout.