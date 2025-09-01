Promozione. Il Bentivoglio inciampa in casa. Il Faro si accontenta

Se la prima giornata del campionato di Eccellenza ha destato grandissime sorprese, il girone C di Promozione non ha voluto essere da meno. In questo caso, a sovvertire completamente i pronostici della vigilia ci ha pensato il Masi Torello Voghiera che, grazie ad una prestazione praticamente perfetta, è stato capace di espugnare, con il netto punteggio di 2-0, il terreno di gioco della principale favorita per la vittoria finale Bentivoglio.

Il big match di giornata tra il Faro Gaggio ed il Valsanterno si è concluso a reti bianche mentre una delle altre favorite per il successo – ovvero il Valsetta Lagaro – ha rispettato le attese battendo 1-0, tra le mura amiche, la neo-promossa Gallo. Anche il campionato dell’Msp, squadra costruita per navigare nei piani alti della classifica, è iniziato con il piede giusto: il team appenninico ha infatti battuto, con il roboante punteggio di 4-1, il giovanissimo Granamica.

Per quanto riguarda le altre, il Petroniano è stato sconfitto di misura sul terreno di gioco dei ferraresi dei X Martiri mentre il Felsina non può far altro che mangiarsi le mani per il 3-3 portato a casa da Casumaro: si tratta, prima di scendere in campo, di un risultato sicuramente positivo, ma considerando che i bolognesi si trovavano addirittura avanti 3-0 è normale che possa esserci un pizzico di amarezza. A riposare, in questo primo turno, è stato l’Atletico Castenaso.

Nicola Baldini