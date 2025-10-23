Promozione. Il Borgo Mogliano si rinforza. Tesserata la punta Apicella
Il Borgo Mogliano rinforza l’organico con l’attaccante argentino Leandro Martin Apicella, classe 2004. Si tratta di un elemento duttile capace di coprire più ruoli, è cresciuto nel settore giovanile del club Comunicaciones e in Italia ha indossato le maglie di Urbisaglia e Civitanovese.
I dirigenti del Borgo Mogliano sono soddisfatti dell’operazione e di avere dato all’allenatore Eleuteri una pedina per rendere ancora più competitiva la formazione che si è presentata da debuttante ai nastri di partenza della Promozione. La squadra è impegnata a risalire la classifica e nell’ultimo turno ha ottenuto un successo molto importante avendo battuto 2-0 il forte Camerino. Da segnalare che il Mogliano ha fatto tremare anche la capolista Aurora Treia che solamente nei minuti di recupero è pervenuta al pareggio con un gol segnato dal portiere Testa nell’ultimo assalto.
Questi risultati danno speranza alla formazione che adesso deve allungare la striscia positiva nella delicatissima trasferta a Monticelli. Sabato si giocherà una partita di fondamentale importanza a casa dell’ultima della classe che ha 3 punti mentre la formazione allenata da Eleuteri ne ha 6. È quindi una sfida da non fallire assolutamente perché i punti in palio varranno doppio. Sarà necessario vedere lo stesso Mogliano ammirato nelle ultime gare interne.
