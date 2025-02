Promozione: il calendario della 24esima giornata. Sansovino prove di ripartenza con il Torrita

Obiettivo ripartire subito senza se e senza ma. Ecco la mission della Sansovino di Chini che dopo il derby amaro in casa del Montagnano nel turno precedente oggi pomeriggio sarà di scena in casa (ore 15) per ospitare il Torrita nel più classico dei testacoda. Da un lato infatti i savinesi, primi con sette lunghezze di margine sulla seconda, dall’altra i senesi ultimi con i loro 16 punti anche se reduci da una vittoria. Il Casentino Academy di Bonini, secondo della classe sarà impegnato nello scontro casalingo con il Montagnano, che dopo la vittoria nel derby contro la Sasovino cerca conferme e di allungare i passo verso la colonna di sinistra della graduatoria. Ad Alberoro andrà in scena un altro scontro diretto. I locali di Franchi con i loro 30 punti cercano di allungare sulla zona rossa e riportarsi nelle zone che contano della classifica contro un Subbiano che staziona a 24 punti (sei in meno dell’Alberoro) appena sopra la zona calda. Sfida da brividi per il Viciomaggio. I biancoverdi saranno impegnati in casa dell’Alleanza Giovanile Dicomano. Una sfida salvezza tra i fiorentini terzultimi con 21 punti e il Viciomaggio penultimo con 20 punti. Inutile dire che una vittoria sarebbe a dir poco importante per entrambe le formazioni. Il quadro di questa giornata si completa poi con Chiantigiana-San Piero a Sieve, mentre il Fiesole ospiterà il Pontassieve. Il Pienza si spingerà in casa del Luco, la Settignanese affronterà l’Audax Rufina.

Matteo Marzotti