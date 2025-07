Promozione. Il Camerino riparte da mister Giacometti

Il Camerino del presidente Ivano Falzetti riparte dall’allenatore Gianluca Giacometti dopo la la vittoria del campionato di Prima categoria conseguita lo scorso anno. Sarà lui a guidare la formazione anche nel prossimo campionato di Promozione: "Sono molto contento – ha detto il tecnico – di continuare il percorso intrapreso lo scorso anno sia con la società e la squadra sia con i tifosi e la città. Si è creato infatti un feeling importante. Speriamo che anche la prossima stagione ci regali tante soddisfazioni da vivere tutti insieme".

L’allenatore in seconda resta Francesco Ruggeri, mentre il preparatore dei portiere sarà ancora Mario Di Pasquale, alla sua quinta stagione con il Camerino. Riconfermato pure Giovanni Broglia come preparatore atletico del gruppo, così come Edoardo Re e Marco Pupilli, i quali rimangono nel ruolo di massaggiatori.

A livello di giocatori, invece, la società del presidente Falzetti annuncia le partenze di Alessio Campagnacci, Tommaso Gianfelici, Matteo Francucci, Samuele Santamarianova, Andrea Moriconi, Giovanni Cesare Leale, Marco Grasselli, Nicola Bianchi, Stefano Cesari Leale, Riccardo Tomassini e Leonardo Crostelli. Dunque, ci saranno molti volti nuovi in arrivo a Camerino per il prossimo campionato di Promozione.

m. g.