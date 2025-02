Promozione. Il Casalguidi riparte a forza tre. Firenze Ovest finisce al tappeto

CASALGUIDI

3

FIRENZE OVEST

1

CASALGUIDI Giuntini, Taddei, Bonfanti Al. (85’ Rossi) Fusco, Cappellini, Massaro, Sellaroli (70’ Bezzini) Puccianti, Mallardo (75’ Dani) Paccagnini (70’ Zoppi) Bonfanti An. (55’ Ceccarelli) A disp. Discianni, Menichetti, Colligiani, Cortonesi. All.Benesperi

FIRENZE OVEST Soccodato, De Felice, Chiariello, Ammannati, Sottili, Ussia, Pecchioli, Angiolini (60’ Marrani) Petracci, Giannini, Nieri (50’ Toufik). A disp. Carli, Scozzari, Ermini, Baluganti, Manetti, Piazza, Cioffi. All. Governi

ARBITRO Briganti di Carrara

MARCATORI 15’ Paccagnini, 60’ e 80’ Mallardo, 89’ Petracci

CASALGUIDI

"Avevamo bisogno di questa vittoria, sia per il morale che per la classifica. Sono tornati a segnare anche le nostre punte, mettendo tra l’altro a segno bei gol e mostrando quella concretezza che in questa stagione ci è talvolta mancata. Avanti così e testa alla prossima".

Il tecnico Marco Benesperi ha così commentato il ritorno alla vittoria del suo Casalguidi, capace di rifilare un netto 3-1 interno al Firenze Ovest e di tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona playout.

Una partita iniziata nel migliore dei modi e gestita bene, considerando che già al quarto d’ora Paccagnini era riuscito a portare avanti i suoi. Il parziale di 1-0 con cui si è chiuso il primo tempo lasciava potenzialmente spazio a nuovi stravolgimenti, che i "canarini" sono stati tuttavia capaci di volgere a loro favore grazie al mortifero uno-due di Mallardo.

Con questo successo, Ceccarelli e compagni salgono a quota 26 punti nella classifica del girone A, a più due dalla zona playout, con la possibilità di conquistare subito il decimo posto a scapito del San marco Avenza che precede i gialloblu.

Prima del prossimo fine settimana, infatti, c’è il recupero di campionato con il Forte dei Marmi, già fissato a Margine Coperta per le 20:30 di dopodomani. Con l’obiettivo di sempre: fare risultato ed incrementare il bottino di punti, per mettersi ancora più a distanza dalla zona calda.

Giovanni Fiorentino