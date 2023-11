Promozione. Il Casette Verdini cambia tecnico. Torna Lattanzi, ex Maceratese

C’è il ritorno di Roberto Lattanzi, fino a poche settimane fa alla guida della Maceratese, sulla panchina del Casette Verdini, ma anche Matelica e Aurora Treia hanno deciso di cambiare guida tecnica. I risultati dell’ultima settimana nel campionato di Promozione hanno portato tre società a voltare pagina. Il Casette Verdini, che sabato giocherà in casa del Monticelli, ha 10 punti, ha esonerato Luca Pavoni e puntato con decisione su Lattanzi che nelle precedenti stagioni aveva ottenuto ottimi risultati con questo club. Al tecnico, fino a poche settimane fa alla Maceratese, aveva mostrato interesse pure il Matelica, infatti anche questa società ha deciso di cambiare guida tecnica.

La dirigenza ha sollevato dall’incarico Renzo Tasso che ha chiuso l’esperienza matelicese con 12 punti dopo otto turni: la squadra ha vinto tre gare, pareggiate altrettante e in due occasioni è uscita a mani vuote. Il Matelica si è presentato ai blocchi di partenza del campionato di Promozione con un organico di assoluto valore non nascondendo le ambizioni di centrare il salto di categoria. Sabato il Matelica dovrà vedersela con la capolista Trodica.

Anche l’Aurora Treia ha deciso di cambiare allenatore, è stato infatti esonerato Martino Martinelli e la squadra è stata per il momento affidata al tecnico in seconda Stefano Compagnoni, che tempo fa aveva vinto due campionati di fila portando la squadra di Pollenza dalla Terza alla Prima categoria e poi questo club non ha proseguito l’attività. L’Aurora Treia è in fondo alla classifica con 5 punti all’attivo: ha vinto solamente una volta ed è stata battuta in cinque occasioni. Sabato l’Aurora Treia riceverà l’Appignanese.