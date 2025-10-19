Promozione. Il Castelfiorentino resta ancora imbattuto

CASTELFIORENTINO UNITED0MOBILIERI PONSACCO0

CASTELFIORENTINO UNITED: Pulidori, Ballerini, Razzanelli, Chiti, Mancini M., Maltinti (46’ Lotti), Locci, Cenci, Alesso (77’ Boumarouan), Bagnoli, Corsi (67’ Cartocci). A disp.: Bartolozzi, Ippolito, Fè, Morandini, Bucalossi, Bi Gokon. All.: Dell’Agnello.

MOBILIERI PONSACCO: Campinotti, Gemignani, Papini (67’ Bracci), Marinari, Aliotta, Mancini L., Marrocco (67’ Pisani), Niccolai (85’ Kapllani), Taraj, Ficarra (67’ Rigirozzo), Sciapi. A disp.: Colucci, Giusti, Bicchierini, Puccini, Stefanini. All.: Polzella.

Arbitro: Venuti del Valdarno (assistenti Chernenkova di Piombino e Angeli di Carrara).

Note: Ammoniti Cartocci (C) e Rigirozzo (M).

CASTELFIORENTINO – Finisce a reti bianche l’anticipo della sesta giornata del girone B di Promozione al Neri di Castelfiorentino, tra i gialloblù locali e il Mobilieri Ponsacco degli ex Ficarra, Gemignani, Marinari e Sciapi. Una partita in cui è mancato solo il gol, perché per il resto è stato molto bella e tirata tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Un pari quindi giusto per quanto visto in campo, con entrambe le formazioni che hanno avuto delle buone occasioni per passare in vantaggio. Un risultato che ha permesso quindi ai ragazzi di mister Dell’Agnello di mantenere la propria imbattibilità interna, contro la più accreditata pretendente alla vittoria del campionato, salendo così a quota 9 punti in classifica.

"Siamo soddisfatti di questo pareggio colto contro la prima in classifica, anche perché i ragazzi hanno offerto davvero una bella prestazione – commenta il team manager Mario Bacci – ed ha esordito tra l’altro anche un altro nostro giovane come il classe 2008 Boumarouan". Del resto il Castelfiorentino ha dovuto fare a meno del suo bomber Boye, partito per gli Stati Uniti, capocannoniere della squadra con quattro reti messe a segno tutte nelle due precedenti gare casalinghe.

Si.Ci.