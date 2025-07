Promozione. Il Castelfranco è tutto nuovo. Ben 14 i volti nuovi alla Virtus

È ormai completa la nuova rosa della Virtus Castelfranco che il 15 luglio si presenterà presso il Barone Rosso di Sant’Agata in vista del raduno dell’11 agosto per cominciare la nuova avventura in Promozione. Sono ben 14 i volti nuovi scelti dal ds Fabrizio Ganassi per mister Maurizio Napolitano e il suo staff, composto dal vice Alessandro Filomeno, il preparatore Claudio Lasagni e quello dei portieri Mario Ricciardi, con Ciro Caiazzo dirigente, ma mancano ancora due pedine per completare l’organico.

Fra i pali c’è il confermato Simone Bianchi (2007) assieme a Michele Scardovelli (2004), ex Fabbrico e Bagnolese. In difesa confermati Emanuel Tondelli (2004) e Samuele Passini (2007), promosso dalla Juniores Mattia Gargiulo (2006), mentre i volti nuovi sono Tommaso Testa (2004) dal Novellara (ex Campagnola e Fabbrico), Ali Benkhouail Riciccami (’96) dall’Atletico Spm ed ex Ganaceto, Matteo Cordella (2004) dal Vialarga, Goofred Abaidoo (2003) ex Solignano e Cesare Aracri (2005) dal Colorno ed ex Lentigione e Atletico Castegnato.

A centrocampo i confermati sono Leonardo Cannas (2005) e Christian Campani (2005), promosso dalla Juniores Ciro Angelino (2006), i quattro innesti sono Alessandro Palmieri (2001) dal San Damaso, Flavio Izzo (2003) dal Baracca Beach, Juan David Bartolini (’91) ex Atletico Spm e Vadese, Mouad Razougui (’98) che è rientrato in Italia dall’estero.

In attacco invece le quattro novità sono Ndiaye Mamadou (2002) dal San Damaso, Ilias El Ouahhabi (2005) dal Funo, Riccardo Calamosca (’93) dal Vialarga e Angoh Enoch (’97) dal Nonantola.

Altre. In D come anticipato la Cittadella ha promosso i 2007 Berziga e Panfilo dalla Juniores alla prima squadra. In Promozione al Montombraro arriva Christian Marra, attaccante 2002 ex La Pieve, Nonantola e Gaggio. Il Maranello che si è presentato mercoledì sera annuncia il ritorno in dirigenza di Francesco Rendina e Maurizio Poggioli. In Prima al Nonantola preso il difensore ’96 Enrico Pizzi dall’Atletico Spm, per la Modenese invece la novità è Davide Amadori per la difesa, classe xxx dalla Solierese ed ex Ganaceto e Scandiano.

Davide Setti