Promozione. Il Castelnuovo cerca la rivincita sul San Piero a Sieve con tre nuovi acquisti

Oggi, alle 14.30, al "Nardini" arriva il San Piero a Sieve, quarto, per la prima di ritorno. Il presidente Francolino Bondi è categorico: "Dopo la figuraccia dell’andata per 4-1, tutti noi vogliamo la rivincita e, soprattutto, iniziare nel migliore dei modi il girone di ritorno".

Intanto in settimana si è chiusa alla grande la campagna acquisti dei gialloblu, che navigano a metà classifica e intendono affrontare di gran lena il ritorno per puntare ai play-off. Infatti sono arrivati ben tre nuovi giocatori: il difensore Marco Romiti, l’attaccante Tommaso Catoi e il portiere Gabriel Mariani. Romiti, nato a Lucca, classe 2003, è un difensore centrale che ha già una discreta esperienza calcistica. Cresciuto nel settore giovanile del Pisa tra Under 17 e Under 19, dopo le prime esperienze in serie "D" vissute tra Prato ed Arezzo, è passato al Real Forte e, poi, al Certaldo.

Catoi, castelnuovese, classe 2006, è cresciuto calcisticamente nel Valle di Ottavo, per, poi, approdare alla "Primavera" della Lucchese. Infine Mariani, classe 2003, portiere lucchese, proviene dal Tau, con buone referenze.

Il "ds" Alessandro Moriconi è soddisfatto. "Sono ragazzi giovani – commenta – che conosciamo bene, nei quali abbiamo piena fiducia per un loro veloce inserimento nell’organico, per dare una sterzata importante alla nostra stagione agonistica che, finora, è vissuta fra alti e bassi. Sono fiducioso in un girone di ritorno all’altezza della tradizione del Castelnuovo".

Dino Magistrelli