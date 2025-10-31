Acquista il giornale
Promozione. Il Casumaro frena, colpo del Masi

di JACOPO CAVALLINI
31 ottobre 2025
Rambaldi, tecnico del Casumaro

Nel primo dei due derby più attesi del turno infrasettimanale di Promozione, finisce a reti inviolate tra Casumaro e X Martiri, che si portano a casa un punto a testa e rimangono ai piani alti della classifica. I ‘porottesi’ di mister Bolognesi riescono ancora una volta ad imbrigliare gli avversari – e in dieci partite sono appena quattro le reti subite – fermando la corsa di un Casumaro che fin lì aveva segnato la bellezza di 20 gol in campionato. Le due squadre sono appaiate al terzo posto a quota 18 punti, in piena zona playoff, a cui si avvicina pure la Centese, che batte 3-0 il Virtus Castelfranco e centra la terza vittoria consecutiva. Nessun problema per i ragazzi di Di Ruocco contro una formazione meno attrezzata che si giocherà la salvezza fino all’ultimo: al Parco del Reno vanno a segno Marchesini e Bonvicini nel primo tempo, e chiude i conti Grimandi in avvio di ripresa, in una gara che non ha mai avuto storia. Dopo un avvio di stagione fatto di tanti alti e bassi, la Centese sembra aver ingranato la marcia giusta da un paio di settimane a questa parte, e i nove punti nelle ultime tre uscite l’hanno fatta balzare al sesto posto in classifica, appena a ridosso della zona playoff. L’altro derby di giornata, questa volta in ottica salvezza, se lo porta a casa il Masi Torello Voghiera, che sconfigge 2-1 il Gallo e lo stacca di tre punti. Gli amaranto passano in vantaggio dopo pochi minuti grazie alla rete di Mezzadri, ma prima dell’intervallo il Masi la pareggia con Sarto; quando tutto sembrava apparecchiato per un pareggio che avrebbe accontentato entrambe le squadre, al 90’ ci ha pensato Maistrello a fissare il punteggio sul 2-1 per i ‘torelli’, che colgono così un successo importantissimo. Nel prossimo turno fari puntati sulla sfida playoff tra X Martiri e Centese.

