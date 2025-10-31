Promozione. Il Casumaro frena, colpo del Masi

Nel primo dei due derby più attesi del turno infrasettimanale di Promozione, finisce a reti inviolate tra Casumaro e X Martiri, che si portano a casa un punto a testa e rimangono ai piani alti della classifica. I ‘porottesi’ di mister Bolognesi riescono ancora una volta ad imbrigliare gli avversari – e in dieci partite sono appena quattro le reti subite – fermando la corsa di un Casumaro che fin lì aveva segnato la bellezza di 20 gol in campionato. Le due squadre sono appaiate al terzo posto a quota 18 punti, in piena zona playoff, a cui si avvicina pure la Centese, che batte 3-0 il Virtus Castelfranco e centra la terza vittoria consecutiva. Nessun problema per i ragazzi di Di Ruocco contro una formazione meno attrezzata che si giocherà la salvezza fino all’ultimo: al Parco del Reno vanno a segno Marchesini e Bonvicini nel primo tempo, e chiude i conti Grimandi in avvio di ripresa, in una gara che non ha mai avuto storia. Dopo un avvio di stagione fatto di tanti alti e bassi, la Centese sembra aver ingranato la marcia giusta da un paio di settimane a questa parte, e i nove punti nelle ultime tre uscite l’hanno fatta balzare al sesto posto in classifica, appena a ridosso della zona playoff. L’altro derby di giornata, questa volta in ottica salvezza, se lo porta a casa il Masi Torello Voghiera, che sconfigge 2-1 il Gallo e lo stacca di tre punti. Gli amaranto passano in vantaggio dopo pochi minuti grazie alla rete di Mezzadri, ma prima dell’intervallo il Masi la pareggia con Sarto; quando tutto sembrava apparecchiato per un pareggio che avrebbe accontentato entrambe le squadre, al 90’ ci ha pensato Maistrello a fissare il punteggio sul 2-1 per i ‘torelli’, che colgono così un successo importantissimo. Nel prossimo turno fari puntati sulla sfida playoff tra X Martiri e Centese.