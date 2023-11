Promozione. Il Cattolica cerca punti a Faenza. Il Torconca ospita il Bellariva Promozione: 12ª giornata, con 8 partite in programma nel Girone C e 8 nel Girone D. Classifica: Osteria Grande, Mesola, Solarolo, Atletico Castenaso, Comacchiese, Consandolo, Valsanterno, Felsina in testa al Girone C; Sampierana, Fratta Terme, Faenza, San Pietro in Vincoli, Bakia, Cattolica Sg, Forlimpopoli, Misano in testa al Girone D.