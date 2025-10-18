Promozione. Il Cervia va a Misano

Domani pomeriggio alle 15.30 si giocano le gare dell’ottava giornata nel campionato di Promozione. Nel girone D, il big match si gioca a Misano dove, sul campo della seconda della classe con 13 punti, arriva un lanciatissimo (e imbattuto) Cervia United, 3° a quota 14, ma con una partita in meno.

Il bilancio degli 8 scontri diretti è in perfetta parità, con una netta predominanza per i pareggi (6). Partita di cartello è anche quella in programma al ‘Capanni’ di Savignano sul Rubicone, dove la capolista (19 punti) attende un San Pietro in Vincoli, 7° con 8 punti, annunciato in ripresa dopo il 4-2 casalingo con cui ha ridimensionato la vice capolista Misano.

In un affollato 7° posto trova spazio anche la Reno, che ospita la Stella San Giuliano, quinta con 12 punti, reduce da 3 vittorie consecutive con un solo gol al passivo. Sfida importante per la zona calda della classifica è anche quella di Bagnacavallo. Al ‘Secondo Bini’ arriva infatti il Gambettola, che è 7° con 8 punti, ma che vanta appena 2 lunghezze di margine sui biancorossi di casa che, con 6 punti e 2 sconfitte consecutive, sono scivolati al penultimo posto.

Il fanalino di coda resta invece il Classe, ultimo con un punto. I ravennati – 4 sconfitte su 5 di misura – ospitano un Roncofreddo (7° con 8 punti) annunciato in frenata, capace di conquistare un punto nelle ultime 3 giornate, senza peraltro segnare reti. Il capocannoniere del girone D è Masciullo del Cervia United con 4 reti. Nel girone C, lo Sparta Castel Bolognese, nono con 9 punti e reduce da due pareggi consecutivi per 1-1, ospita il Petroniano di Zola Predosa, che insegue a -1 e che viene dal ko interno contro il Valsanterno.