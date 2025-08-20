Promozione, il classe 2007 si allena con il GabicceGradara dopo sfortunati episodi. Gambini cerca l’anno giusto

Nel Gabicce Gradara che si prepara per la prossima stagione (campionato di Promozione) corre e suda Joseph Gambini, classe 2007 cresciuto nel club dopo aver mosso i primi passi nel Montelabbate, il paese dove allora risiedeva la sua famiglia. E’ stato scoperto da Lazzaro Gaudenzi, che in passato ha lavorato tra gli altri club al Rimini (era responsabile del settore giovanile, ispirò l’avvento di Arrigo Sacchi ad inizio anni Ottanta) e al Fano. Gambini, dopo una esperienza al Fano in Under 14, è approdato al Bologna ed ha disputato il campionato in Under 15 con tante presenze; nella stagione successiva in Under 16 durante la preparazione ha subìto una pallonata all’occhio destro che lo ha tenuto lontano dal campo per sei mesi e in questo periodo una forte nostalgia di casa ha avuto il sopravvento facendogli maturare l’idea di lasciare il club felsineo.

Inutili i tentativi dei responsabili della società di fargli cambiare idea. Superati i guai fisici Joseph è tornato ad allenarsi con la prima squadra del Gabicce Gradara e a giocare il torneo di Fermignano con la Juniores grazie al nulla osta del club felsineo. Poi l’esperienza all’Under 17 del Rimini Calcio, quindi la Primavera 2 del Perugia e la seconda parte di campionato al Montecchio. "La stagione scorsa mi ha messo i bastoni – dice Gambini – tra le ruote una uveite all’occhio sinistro. La fortuna fin qui non è stata certo dalla mia parte, ho avuto alti e bassi, spero di aver pagato dazio alla cattiva sorte e di poter riprendere in mano il mio futuro. Voglio disputare una grande stagione, essere utile alla squadra e guadagnarmi sul campo la fiducia del tecnico Lilli. Le prime sensazioni sono positive. So che c’è concorrenza, ma non mi preoccupa". Lo spunto in velocità per l’assist o il tiro in porta è il pezzo forte del suo repertorio. Tra un mese inizierà il campionato avrà la possibilità di dimostrare le sue qualità.

am.pi.