Promozione. Il derby al Canaletto, colpaccio della Tarros

Unici successi quelli del Canaletto sui cugini della Forza e Coraggio e della Tarros Sarzanese sul Beverino. Giornata da dimenticare per il Don Bosco che incassa una pesantissima cinquina. Ko anche il Follo con la Caperanese e il Magra Azzurri contro la Sammargheritese.

Canaletto-F.Coraggio 2-0 Marcatori: 56’ Cuccolo, 81’ Pedaci Succede tutto nella ripresa. Al 56’ Cuccolo sblocca e all’81’ raddoppia su punizione Pedaci.

Follo-Caperanese 1-2 Marcatori: 14’ Castellini (C), 39’ Pomo (rig.) (C), 92’ Angelotti (F) Castellini in torsione e Pomo su rigore spianano la strada alla Caperanese. Al 92’ Angelotti su punizione accorcia le distanze.

Beverino Tarros 2-3 Marcatori: 39’, 92’ Galassi (T), 49’ Lazzoni (T), 51’ Benmoumen (B), 77’ Lunghi (B) Sfida dalle forti emozioni con il Beverino che sembra rimettere in parità i conti, ma che all’ultimo deve arrendersi alla Tarros.

Magra A.- Samm. 0-1 Marcatori: 20’ Massaro Alla Sammargheritese basta il gol di Massaro per superare il Magra Azzurri.

Don Bosco-Calvarese 2-5 Marcatori: 10’, 56’ (rig.) Bondi (C), 37’ Cuneo (C), 48’ Arata (C), 69’ Napoletano (D). 78’ Roffo (C), 79’ Pannone (D) Dopo il palo colpito da Pesare la Calvarese passa in vantaggio al 20’ grazie alla rovesciata di Bondi. Al 37’ la spizzata di testa di Cuneo su punizione si trasforma in una conclusione imparabile. Al 48’ arriva la deviazione vincente di Arata sottoporta Al 56’ dal dischetto Bondi cala il poker. Al 56’ Napoletano salta un uomo e mette la palla all’angolino, accorciando le distanze. Roffo e Pannone modificano ulteriormente il risultato.

Busalla – Levanto rinviata per neve.

Ilaria Gallione