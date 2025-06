Promozione, il ds Canestrari sta trattando difensore e centrocampisa di categorie superiori. Il Fano punta in alto con Innocenti e Pierpaoli

Filo diretto del Fano Calcio in questi giorni col Fossombrone. Dopo l’arrivo di Gabriel Beciani, approda infatti alla corte di mister Omiccioli anche il difensore di fascia Francesco Innocenti, classe 2007, proveniente dalle formazioni giovanili della società biancoazzurra, ma che è entrato anche nella rosa della prima squadra. L’accordo tra le parti dovrebbe essere stato trovato per cui non rimane altro che ratificarlo appena si apriranno le liste di trasferimento. La campagna acquisti della società di via Toscanini è comunque destinata a proseguire. Voci di corridoio parlerebbero di un Fano Calcio sulle tracce del centrocampista Giacomo Pierpaoli (foto), classe 2002, le ultime due stagioni trascorse a Urbino. Pierpaoli però ha anche 18 presenze con le maglie del Fasano e Vastese in serie D e pure un’apparizione in serie C con la Vis Pesaro. Il suo nome sarebbe sul taccuino del ds Roberto Canestrari, ma questa è una indiscrezione che non trova conferme ufficiali in quanto la società granata sta valutando diverse alternative per il suo centrocampo. Bisogna sempre considerare che gran parte dei giocatori che hanno composto la rosa nel campionato di Terza Categoria sono in linea di massima destinati ad essere valutati anche per il campionato di Promozione e che tutta la squadra dovrebbe ruotare sul regista Andrea Omiccioli.

sil.cla.