Promozione. Il Faenza a Verucchio

Con l’anticipo di oggi pomeriggio Cotignola-San Pietro in Vincoli (ore 15), si apre il programma della giornata n.12 nel girone D del campionato di Promozione. Quello del ‘Dalmonte’ è un derby in testacoda. Gli ospiti – quarti a -2 dalla vetta – col ko interno contro la Sampierana, hanno appena interrotto una serie da 5 risultati utili di fila, ma vantano comunque la miglior difesa del girone (7 reti incassate). I padroni di casa sono ultimi a quota 6, a -2 dalla zona playout, e dividono la posizione con Cervia e Torconca. Domani, alle 14.30, si giocano tutte le altre gare. La capolista Faenza, rimasta in testa da sola a quota 21 nonostante il ko interno contro il Bakia Cesenatico, gioca una insidiosa sfida esterna contro il Verucchio, 10° a quota 15. I manfredi puntano a riprendere il cammino. Sul sintetico del ‘Calbi’ di Cattolica è in arrivo il Classe per uno scontro diretto che vale punti per la zona playoff. Le 2 squadre, che si sono affrontate già 30 volte (11 vittorie Classe, 9 pareggi, 10 vittorie Cattolica), sono appaiate al 7° poso a quota 17, a -2 dall’obiettivo. I ravennati vengono dal successo interno nel derby contro la Dal Duca Grama, mentre i padroni di casa sono in serie utile da 3 giornate.

Allo ‘Sbrighi’ di Castiglione di Ravenna, la Del Duca Grama, scivolata al 7° posto con 17 punti, ospita il Civitella che, 13° a quota 14, viene dal ko interno contro il Forlimpopoli e deve gestire un margine esiguo per non cadere in zona playout. Al ‘Todoli’ di Milano Marittima, il Cervia, fanalino di coda, ospita la Sampierana, seconda della classe. Nel girone C, all’Arboscelli c’è aria di match clou. Il redivivo Solarolo (3° a quota 25 dopo il 4-1 corsaro alla Portuense), ospita la capolista Osteria Grande, reduce da 8 vittorie di fila. Lo Sparta Castelbolognese, sceso al 12° posto con 11 punti, ospita invece il Felsina (8° a quota 17), con l’obiettivo di abbandonare la zona calda.