Promozione. Il Faenza di scena al ’Moretti’ di Cesenatico

Nel campionato di Promozione si giocano oggi alle 14.30 le gare dell’undicesima giornata di ritorno. Per tutte è il 3° match in 8 giorni, dopo il turno infrasettimanale di mercoledì. Nel girone D, dopo il ko casalingo nello scontro diretto con la capolista Sampierana (ora a +9), il Faenza – che nel frattempo è stato raggiunto al 2° posto dal Fratta Terme – è di scena al ‘Moretti’ di Cesenatico contro il Bakia, squadra non troppo decifrabile soprattutto in casa, dove ha perso Misano, Fratta Terme, Cattolica e Civitella, ma pur sempre al 6° posto a -6 dalla zona playoff. All’andata, i rivieraschi espugnarono il ‘Neri’ 2-1, infliggendo ai manfredi la prima sconfitta stagionale. Il match clou per la classifica è comunque quello del ‘Campodoni’ di San Piero in Bagno dove il San Pietro in Vincoli rende visita alla capolista, meditando il colpaccio.

L’undici di mister Del Mastio deve tuttavia ripartire dalla proprie prestazioni, viste le ultime due sconfitte esterne contro Fratta Terme e Torconca, affidandosi magari alla vena del bomber Ndiaye, vice cannoniere del girone con 15 reti (5 su rigore). All’andata vinse la Sampierana con un gol di Braccini segnato dopo appena 2’. Il menù odierno propone anche un po’ sano di campanile. Allo ‘Sbrighi’ di Castiglione di Ravenna, la Del Duca Grama ospita infatti il Classe. È una sfida fra squadre in salute, che ambiscono anche ad un salto di qualità.

I padroni di casa, in serie utile da 4 turni e reduci dal colpaccio di Forlimpopoli, occupano la decima posizione a +6 dalla zona playout.

Anche gli ospiti di mister Folli sono in serie utile da 4 giornate ed hanno raggiunto il 6° posto a -6 dalla zona playoff. Il bilancio degli ultimi 8 precedenti parla a favore della Del Duca Grama (4 vittorie, 2 pareggi 2 sconfitte), ma all’andata vinse il Classe 2-1.

Al ‘Dalmonte’ di Cotignola, i padroni di casa – dodicesimi con 32 punti e un piede in zona playout – hanno la possibilità di uscire dalla melma, dovendo affrontare il Misano, ovvero la squadra che sta davanti con 5 punti di margine.

Si tratta a tutti gli effetti di uno scontro diretto. Tra l’altro, i padroni di casa (6 risultati utili nelle ultime 7 gare, e 2 vittorie consecutive in 4 giorni) sono annunciati in grande spolvero. Il fanalino di coda Cervia, che continua a vender cara la pelle, è atteso dalla trasferta di Rimini sul sintetico della Stella.

Nel girone C, il Solarolo, 2° della classe con 54 punti, ma a -14 dalla vetta, difende comunque la posizione nel match interno contro il Castenaso, 8° a quota 42. Match interno anche per lo Sparta Castelbolognese (9° con 39 punti a +10 sulla zona pericolo), che ospita il Valsanterno, 3° in classifica.