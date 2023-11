Promozione. Il fanalino di coda. Sant’Andrea riceve la Sestese

Nono turno di campionato nel girone B di Promozione toscana dopo il rinvio della scorsa giornata di campionato dovuto al maltempo. La sfida più impervia della giornata tocca oggi al fanalino di coda Sant’Andrea di Michele Cinelli: i biancocelesti oggi alle 14.30 attendono l’arrivo della fortissima Sestese. I fiorentini infatti sono terzi in classifica con 15 punti e possono vantare in rosa la presenza di giocatori che hanno militato anche in serie D. Per Cinelli e i suoi ragazzi quindi un incontro proibitivo. A Castiglioncello invece è di scena il Belvedere di Giallini. I rossoneri sono la formazione maremmana ad oggi meglio messa in classifica, con 16 punti che vuol dire secondo posto momentaneo in classifica. Trasferta insidiosa per l’Atletico Maremma. La formazione rossoverde sarà sul campo del San Miniato, formazione che ha tre punti in più e che punterà molto sul fattore campo. Per Lorenzini e i suoi ragazzi servirà muovere la classifica. Turno casalingo per l’Invictasauro che attende l’arrivo del Saline. I pisani hanno due punti in più dei grossetani e quindi l’incontro odierno può valere la sesta posizione.