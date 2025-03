Promozione: Il faro gaggio dà l’assalto al bentivoglio. Il Petroniano strappa un punto pesante a Borgo Tossignano

Si è aperta con l’anticipo tra Valsanterno (quarto) e Petroniano (undicesimo) la decima giornata di ritorno del campionato di Promozione: a Borgo Tossignano è terminata 1-1, con la formazione bolognese che ha strappato, su un campo difficile e reso pesante dalla pioggia, un ottimo risultato in chiave salvezza. Oggi, alle 14,30, saranno disputate le altre otto partite di questo turno. Il Valsetta Lagaro, secondo, a parimerito con la Comacchiese (che se la vedrà tra le mura amiche con il Consandolo), a una sola lunghezza dalla capolista Mesola (che ospiterà la Portuense), è atteso dal match casalingo contro il Felsina in piena bagarre per non retrocedere mentre a Bentivoglio è in programma il derby tra i padroni di casa (quinti) e il Faro Gaggio (settimo).

A proposito di derby, a Ponte Rivabella andrà in scena quello tra l’Msp, la squadra più in forma del momento, e il Trebbo mentre l’Atletico Castenaso, reduce dalla vittoria di Gaggio Montano, cercherà di ripetersi nel match casalingo contro la sesta forza Centese. Il fanalino di coda Junior Corticella sarà infine impegnato sul campo dei X Martiri.