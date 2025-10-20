Promozione. Il Faro Gaggio va ko. Festa Valsanterno

Continua senza grossi affanni la marcia della capolista Valsanterno nel girone C di Promozione. La prima della classe si è i aggiudicata 4-1 il derby imolese contro la Dozzese ed è così salita a quota 20 punti in classifica. Alle sue spalle si trova ora il Valsetta Lagaro che, grazie al successo di misura centrato sul campo del Masi Torello Voghiera, è riuscito a scavalcare il Faro Gaggio che, sconfitto 1-0 nel big match di Casumaro, è stato agganciato da quest’ultima compagine ferrarese (che ha anche una partita in meno) e dai X Martiri che, con la vittoria di misura centrata a Bentivoglio, hanno certificato una volta per tutte la crisi della compagine rossoblù. Indicata in estate dagli addetti ai lavori come l’assoluta favorita per la vittoria finale, la band di Vito Melotti non ha sin qui rispettato le attese e, al contrario, ha centrato il magrissimo bottino di 7 punti in altrettante partite (con anche il rischio incombente di dover ripetere, per un errore tecnico dell’arbitro, la sfida recentemente vinta a Castelfranco). Per quanto riguarda le altre bolognesi che militano in questo raggruppamento, il Felsina è stato clamorosamente sconfitto 3-1, tra le mura amiche, dall’ex penultima della classe Gallo, l’Msp ha regolato con un roboante 5-1 la malcapitata Virtus Castelfranco mentre il Petroniano ha impattato a reti bianche in casa dello Sparta Castelbolognese. Nell’anticipo di sabato, il giovanissimo Granamica (che era fermo a zero) ha trovato i primi punti della sua stagione riuscendo a battere con il punteggio di 2-0 il più quotato Atletico Castenaso.

Nicola Baldini