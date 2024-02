Promozione. Il Felsina di Regno riprende quota. L’Osteria Grande pronta a festeggiare

Lo spumante può ormai essere messo in fresco. Grazie al successo per 2-0 contro lo Junior Corticella ed al pareggio della diretta rivale Solarolo nell’anticipo di sabato contro il Fontanelice, l’Osteria Grande è sempre più sola in vetta alla classifica del girone C di Promozione e, presto, partiranno i festeggiamenti per il primo storico approdo in Eccellenza.

La stagione della band di Vito Melotti è stata sin qui praticamente perfetta viste le ventuno vittorie condite da appena tre sconfitte ed un solo pareggio. Il derby contro lo Junior di Fabrice Cavina si è rivelato più complicato del previsto, ma, nella ripresa, l’Osteria è andata a segno due volte con Spitz e Cavini e ora i punti di vantaggio sul Solarolo sono quattordici.

Nella parte sinistra della classifica, l’Atletico Castenaso di Gianni Mazzoni non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 casalingo contro il Casumaro mentre il Felsina di Riccardo Regno ha agganciato il sesto posto grazie al pirotecnico successo per 6-0 nel derby contro l’Anzolavino. Per quanto riguarda le zone calde, il Trebbo di Alessandro Valtorta ha strappato un ottimo pareggio casalingo contro la più quotata Comacchiese mentre l’Msp di Giuseppe Brunetti ha subìto una pesante sconfitta per 3-0, tra le mura amiche, contro lo Sparta Castel Bolognese.

In coda, si fa ormai disperata la situazione del Fossolo: il team di Leopoldo Santaniello, ultimo a quota 8, è uscito sconfitto 2-1 dall’ultima spiaggia rappresentata dallo scontro diretto contro il Placci Bubano, con la retrocessione in Prima Categoria che è ormai certa.