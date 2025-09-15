PROMOZIONE. Il Felsina passa in casa del Faro. Il Bentivoglio riparte

Acquista il giornale
di NICOLA BALDINI
15 settembre 2025
E’ stata una terza giornata di campionato caratterizzata da risultati inaspettati quella del girone C di Promozione. Nei due derby tutti bolognesi tra Faro e Felsina e tra Atletico Castenaso e Petroniano – che almeno sulla carta vedevano favorite le compagini di casa – a spuntarla sono state invece le formazioni ospiti rispettivamente con i punteggi di 1-0 (autorete di Lenzi) e 2-0 (Gentilini e Cristiani).

Nel big match di giornata tra l’ex capolista Msp (sin qui a punteggio pieno) e la favoritissima per la vittoria finale Bentivoglio (ancora ferma a zero vista la sconfitta all’esordio ed il turno di riposo alla seconda) ad esultare, e a tornare così subito in corsa per l’obiettivo, sono stati i rossoblù grazie ad una zampata di Anatriello.

Il Valsetta Lagaro, altra compagine costruita per i piani alti, ha regolato di misura (gol di Romeo) la neo-promossa nonché capolista a sorpresa Dozzese mentre il giovanissimo Granamica, ancora a quota 0 ed in evidentissima difficoltà, è caduto 4-0 sul terreno di gioco della Centese.

Per quanto riguarda infine le altre, il Casumaro si è aggiudicato con il punteggio di 2-0 il derby tutto ferrarese contro il Masi Torello Voghiera, il temibile Valsanterno non è andato oltre il pareggio a reti bianche sul terreno di gioco dei X Martiri mentre lo Sparta Castelbolognese si è aggiudicato 1-0 l’anticipo di sabato in casa del fanalino di coda del campionato Virtus Castelfranco. A riposare, in questo terzo turno, sono stati i ferraresi del Gallo.

n.b.

