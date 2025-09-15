PROMOZIONE. Il Felsina passa in casa del Faro. Il Bentivoglio riparte

E’ stata una terza giornata di campionato caratterizzata da risultati inaspettati quella del girone C di Promozione. Nei due derby tutti bolognesi tra Faro e Felsina e tra Atletico Castenaso e Petroniano – che almeno sulla carta vedevano favorite le compagini di casa – a spuntarla sono state invece le formazioni ospiti rispettivamente con i punteggi di 1-0 (autorete di Lenzi) e 2-0 (Gentilini e Cristiani).

Nel big match di giornata tra l’ex capolista Msp (sin qui a punteggio pieno) e la favoritissima per la vittoria finale Bentivoglio (ancora ferma a zero vista la sconfitta all’esordio ed il turno di riposo alla seconda) ad esultare, e a tornare così subito in corsa per l’obiettivo, sono stati i rossoblù grazie ad una zampata di Anatriello.

Il Valsetta Lagaro, altra compagine costruita per i piani alti, ha regolato di misura (gol di Romeo) la neo-promossa nonché capolista a sorpresa Dozzese mentre il giovanissimo Granamica, ancora a quota 0 ed in evidentissima difficoltà, è caduto 4-0 sul terreno di gioco della Centese.

Per quanto riguarda infine le altre, il Casumaro si è aggiudicato con il punteggio di 2-0 il derby tutto ferrarese contro il Masi Torello Voghiera, il temibile Valsanterno non è andato oltre il pareggio a reti bianche sul terreno di gioco dei X Martiri mentre lo Sparta Castelbolognese si è aggiudicato 1-0 l’anticipo di sabato in casa del fanalino di coda del campionato Virtus Castelfranco. A riposare, in questo terzo turno, sono stati i ferraresi del Gallo.

