Promozione: il Foiano non gioca, è scomparso il dirigente Liberatori. C’è Casentino Academy-Alberoro. Gara delicata per il Cortona Camucia

AREZZONon scenderà in campo il Foiano questo pomeriggio. La società amaranto ha chiesto e ottenuto il rinvio della partita in programma per oggi allo Stadio dei Pini contro il Pontassieve per la scomparsa di Lorenzo Liberatori, dirigente amaranto responsabile del settore giovanile. Nei prossimi giorni verrà stabilita la data del recupero lasciando adesso al Foiano la possibilità di stringersi attorno alla famiglia del proprio dirigente. Alle 15.30 scenderanno in campo le altre gare in programma. Occhi puntati sul Casentino Academy di Vinicio Dini, secondo in classifica, che riceverà l’Alberoro di Riccardo Franchi, formazione che fin qui è stata un osso duro per molte avversarie. La capolista Sinalunghese, dell’aretino Enrico Testini, dovrà difendere intanto i tre punti di vantaggio sulle inseguitrici andando a fare visita al Centro Storico Lebowski. Per il Cortona Camucia di Giulio Peruzzi, secondo insieme al Casentino Academy e autentica rivelazione del torneo, appuntamento contro l’Alleanza Giovanile Dicomano per continuare a sognare in grande.Guai però a sottovalutare un avversario attualmente penultimo e in difficoltà. Ultimo in classifica il Viciomaggio impegnato in casa dell’Audax Rufina. Una partita che i biancoverdi non possono fallire per non perdere terreno dalle zone tranquille. Un solo punto divide Resco Reggello e Montagnano. I torelli di Fani vedono il primo posto a tre lunghezze e questo basta per comprendere l’obiettivo della trasferta in terra Valdarnese dove l’avversario punta a salire ancora in classifica. In programma figurano anche Fiesole-Acquavia e Pienza-Settignanese.