Promozione. Il Forte dei Marmi spreca troppo. E alla fine si deve accontentare

URBINO TACCOLA: Malasoma, Fabbrini (38’ st Romeo), Zaccagnini, Bracci (22’ st Cresci), Taglioli, Salvadori, Guelfi (22’ st Bellagamba), Castellacci, Cosi (42’ st Campera), Gjini (22’ st Vitillo), Chicchiarelli. (A disposizione: Poltronieri, Langella, Arigoni, Tiozzo).All. Gabriele Giannini.

FORTE DEI MARMI: Barsottini, Credendino (24’ st Gentile), Deda, Del Soldato (41’ st Adami), Zambarda, Lossi, Colombi (43’ st Makhlouf), Seriani (23’ st F. Mengali), Imbrenda, M. Papi, M. Mengali (28’ st N. Papi). (A disposizione: Calò, Vernazza, Sapienza, Alberti). All. Yuri Papi.

Arbitro: Daniele Sansossio Varnagallo di Pontedera (assistenti Matteo Mucci di Pistoia e Francesco Ballarino di Firenze).

Reti: 7’ pt Chicchiarelli (U), 44’ pt M. Papi (F).

Note: ammoniti Bracci (U), Deda (F), Zambarda (F) e l’allenatore Y. Papi (F); angoli 5-4 per il Forte; recupero 2’ pt e 5’ st.

ULIVETO TERME – Esce il pareggio sulla ruota di Uliveto Terme, dove il Forte dei Marmi si ritrova nella posizione di poter recriminare facendo mea culpa per tre occasioni da gol divorate che avrebbero potuto cambiare il risultato. Subendo di fatto un solo tiro in porta gli squali versiliesi sono andati subito sotto col colpo di testa dell’ex Viareggio Samuele Chicchiarelli. Il pareggio fortemarmino è giunto a fine primo tempo col solito Mattia Papi (di nuovo migliore in campo, dopo la doppietta stendi Montignoso di mercoledì in Coppa). Da segnalare oltre ai tre gol mangiati (da Imbrenda, Credendino e dallo stesso Papi) anche la rete annullata al classe 2008 Matteo Mengali, stavolta partito titolare a discapito del “più famoso“ Federico Mengali, poi subentrato a metà ripresa.