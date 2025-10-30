Promozione Il Forte prende Bonini in mediana. Mercoledì prossimo avrà l’ottavo di Coppa in casa

In Promozione è tornato sul mercato il Forte dei Marmi che ha pescato tra gli svincolati un rinforzo per il proprio centrocampo: si tratta di Luca Bonini, classe 2003 che porterà grinta e qualità alla mediana degli squali, comunque già ricca di elementi con capitan Lossi (che però è visto da mister Yuri Papi più come difensore), Del Soldato, Jonathan Bigini, Seriani, Niccolò Papi e il top-player Mattia Papi (fratello del tecnico).

Cresciuto calcisticamente nel Poggioletto, Bonini ha poi vestito le maglie di Spezia, Carrarese e Capezzano, completando il suo percorso giovanile con la Massese, dove ha collezionato poi anche quattro stagioni in prima squadra. Nell’ultimo anno ha militato nel Monti, prima di approdare adesso al Forte.

Intanto il club di Emiliano Ulivi, dopo il pareggio 2-2 nel derby col Pietrasanta (che qualche “strascico“ l’ha lasciato soprattutto per il modo in cui è avvenuto, squalifica del portierone Barsottini compresa), domenica in campionato sarà di scena nella vicina trasferta sul campo della San Marco Avenza in una gara da vincere. E poi tornerà subito in campo pure mercoledì 5 novembre nell’ottavo di Coppa col Ponte Buggianese in gara secca al “Necchi-Balloni“.