Promozione, il Gallo si è finalmente sbloccato. Casumaro tenta la fuga. La X Martiri si rilancia

Giornata nel complesso positiva per le ferraresi di Promozione, con una sola sconfitta maturata dal Masi Torello Voghiera sul difficile campo del Faro Gaggio. A brindare è il Casumaro, che grazie al successo nell’anticipo con l’Msp Calcio e alla sconfitta del Felsina sul campo della X Martiri, dopo cinque giornate è in testa da solo alla classifica con 13 punti, due in più della prima diretta inseguitrice che è diventata il Valsanterno. Nel prossimo turno le lumache riposeranno e tiferanno per un regalo dai vicini del Gallo, che affronteranno proprio il Valsanterno, per restare da soli in vetta.

E’ un pareggio che scontenta un po’ tutti quello raccolto da Centese e Bentivoglio, due squadre partite con grandi ambizioni ed invece ancora alla ricerca della svolta: se non altro i padroni di casa possono ripartire dalla reazione che ha permesso di rimontare l’iniziale svantaggio a firma dell’ex Pirreca e di riprendere il punteggio grazie alla rete del solito Bonacorsi. Sfortunato il Masi, battagliero sui monti di Gaggio Montano e beffato negli istanti finale dal gol di Peri: i torelli erano passati addirittura in vantaggio con Giberti, prima della rimonta dei padroni di casa.

Anche il Gallo recrimina per l’1-1 casalingo con la Dozzese ma intanto muove la classifica e centra il suo primo punto in Promozione. Torna al successo invece la X Martiri, che grazie alle reti di Gjoni e De Cristofaro ha la meglio sul Felsina uscendo dalla zona playout e rilanciandosi così a metà classifica.