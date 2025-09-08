Promozione. Il Gallo spreca e cade tra le mura amiche

Gallo

0

Atletico Castenaso

1

GALLO: Barbieri, Fratti, Tucci, Lupusor (33’ st Dovesi), Melloni, Coraini P., Bianchi (22’ st Mezzadri), Nyezhentsev, Cottone, Mangherini (45’ st Boschini), Berto (22’ st Roncarati). All.: Zambrini.

ATLETICO CASTENASO: Lesi, Gaudiano, Garuti, Osmani, Alberti (20’ st Nanetti), Garelli, D’Errico (21’ st Grillini), Vinjolli (21’ st De Brasi), Bolelli, Rubino, Cavazzini (40’ st Romagnoli). All.: Morara.

Arbitro: Fornabaio di Ravenna.

Rete: 16’ st Cavazzini (A).

ANCORA UN’AMARA sconfitta per il Gallo, che anche questa domenica ha mostrato buon gioco e tante occasioni ma non è riuscito a concretizzare, lasciando i tre punti all’Atletico Castenaso. La partita si accende già al 12’, quando Tucci sfonda sul lato sinistro e serve Cottone, che allarga per Mangherini. La conclusione da una buona posizione viene però deviata in angolo da Lesi. Dopo pochi minuti, al 18’, Vinjoli trova Bolelli: tiro che spaventa i padroni di casa, ma esce sfiorando il palo. Al 34’ Fratti inventa una discesa sulla destra, cross al centro e rete di Bianchi. La gioia dei padroni di casa, però, si spegne poco dopo, quando il guardalinee segnala fuorigioco. Al 37’ un errore al limite dell’area regala a Cavazzini la possibilità di colpire, ma il tiro si spegne sul fondo. Subito dopo la pausa il Gallo riparte forte: al 55’ Mangherini lancia Cottone con un filtrante perfetto, l’attaccante supera Lesi con un tunnel e la palla rotola verso la porta. Sembra gol fatto, ma una solida difesa di Garuti salva sulla linea. Il Castenaso risponde aggressivo: al 61’ lungo lancio per Cavazzini, la difesa del Gallo si fa sorprendere e l’attaccante infila in diagonale il gol dell’1-0. Al 90’ il Gallo sfiora ancora una volta il gol: Coraini svetta di testa, ma il portiere salva in angolo.