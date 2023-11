Promozione, il girone C

Fossolo 76

2

Casumaro

3

FOSSOLO 76: Cordoni, Fiegna (48’ st Bevilacqua S.), Martini, Gjyzeli (15’ st Galeotti), Biasoli (15’ st Neri), Fiammati, Pierdomenico (45’ st Copello), Borgonovi, Pierucci, Atzeni, Santaniello (41’ st Scarallo). All.: Santaniello.

CASUMARO: Saccenti, Lazzarin, Faggioli (15’ st Rimondi), Franceschini, Benini, Farina, Testoni, Minarelli, Nicoli (43’ st Bini), Vinci (15’ st Ginesi), Daniel. All.: Testa.

Arbitro: Cantello di Modena .

Reti: 30’ pt Vinci (C), 41’ pt Atzeni (F), 5’ st Santaniello (F), 12’ st rig. Benini (C), 42’ st Ginesi (C).

Note: ammoniti: Cordoni (F), Fiegna (F), Borgonovi (F), Atzeni (F), Galeotti (F), Lazzarin (C), Benini (C), Farina (C), Rimondi (C).

Quinto risultato utile consecutivo per il Casumaro e vittoria in rimonta in casa dell’ultima in classifica. Dopo aver aperto le marcature, i centesi si sono fatti superare nel risultato, salvo poi riuscire a costruire il successo che porta la squadra di mister Testa fuori dalla zona calda. Un avvio arrembante degli ospiti, in grado di conquistare ben 6 calci d’angolo in soli 7 minuti e di colpire un palo con Daniel. Il Fossolo, però, non rimane a guardare e a metà della prima frazione impensierisce gli avversari con un tiro di Santaniello respinto da Farina a portiere battuto e con la conclusione di Pierdomenico che sfila di poco a lato del palo. Al 30’ il Casumaro passa in vantaggio grazie al mancino di Vinci, ma al 42’ Atzeni gonfia di testa la rete su punizione di Santaniello e riequilibra il risultato. Entrambe le squadre cercano di mettere in difficoltà l’avversario con i calci piazzati: al quinto della ripresa, infatti, i padroni di casa scattano in avanti con la punizione diretta in porta di Santaniello, tuttavia vengono ripresi al 57’ dagli ospiti grazie al rigore procurato da Daniel e trasformato da Benini. Sull’onda dell’entusiasmo il Casumaro avanza e prende a pallonate la porta locale: Rimondi, Daniel e Testoni, in successione, non riescono a sfondare il muro avversario. Una dura legge del calcio recita: “Gol sbagliato, gol subito”. All’84’, infatti, Galeotti sbaglia il rigore assegnato per fallo di Benini su Pierucci e sull’azione successiva Ginesi, imbeccato da Testoni, realizza la rete del 3-2.