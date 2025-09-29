Promozione. Il Lampo Meridien incamera altri tre punti pesanti. De Vito è il match winner nel colpo in Mugello

SAN PIERO A SIEVE

LAMPO MERIDIEN

SAN PIERO A SIEVE: Bechi, Bonifazi (44’ st Angiolini), Barzagli, Pozzi, Bencini, Frilli (37’ st Susini), Baluganti (38’ st Galeotti), Cassai (31’ st Martini) Maenza, Tanini, Cassani (35’ st Jori). A disp. Romei, Iaquinando, Ciari. All. Grossi.

LAMPO MERIDIEN: Lampignano, Boghean, Nencini, Cortonese, Del Sorbo, Cappellini, Fedi, Martini, Cortesi (20’ st Bonfanti) De Vito, Notarelli (20’ st Niccolò Ferrucci). A disp. D’Angelo, Lapo Ferrucci, Zingarello, Fresta, Faratro, Vannini, Bibaj. All. Benesperi.

Arbitro: Nafra del Valdarno.

Rete: 26’ st De Vito.

Note: espulso al 45’ st Maenza.

Il Lampo Meridien torna dalla trasferta di Scarperia San Piero con un’importante e convincente vittoria. Il gol decisivo è stato segnato da De Vito, che approfittando di un errato retropassaggio di un difensore locale verso il proprio portiere, ha preso la palla e con estrema freddezza a bravura ha realizzato il gol della vittoria. Fino a quel momento i ragazzi di Marco Benesperi avevano avuto una netta supremazia territoriale e di possesso palla, ma non erano riusciti a superare la difesa avversaria. Diverse occasioni da rete fallite per poco. Decisivi sono stati i cambi operati dal tecnico Benesperi che hanno dato maggiore vivacità alla squadra. La rete della vittoria è arrivata infatti dopo appena sei minuti. In vantaggio di una rete il Lampo Meridien ha facilmente controllato la reazione dei locali, mai veramente pericolosi sotto porta. Una vittoria ampiamente merita.

Un successo, che oltre a portare punti, dà morale ed entusiasmo a tutto l’ambiente azzurro. È la affermazione consecutiva ottenuta, che permette al Lampo meridien di conquistare con sette punti la seconda posizione dietro la capolista Cubino, che viaggia a punteggio pieno. Domenica prossimo il Lampo Meridien torna ai Giardinetti di Lamporecchio, affrontando il temibile Forte dei Marmi.

M. M.