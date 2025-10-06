Promozione. Il Lampo Meridien sale in vetta. Steso anche il Forte dei Marmi

LAMPO MERIDIEN

2

FORTE DEI MARMI

0

LAMPO MERIDIEN Lampignano, Boghean, Nencini, Cortonesi, Del Sorbo, Cappellini, Fedi, Martini, Cortesi (28 st Bibaj), Di Vito (42 st N. Ferrucci), Notarelli (45 st Vannini). A disp.D’Angelo, L. Ferrucci, Zingarello, Bucciantini, Mercugliano, Bonfanti. All. Benesperi

FORTE DEI MARMI Barsottini, Credendino, Sapienza, Bigini (26 st Del Soldato), Deda, Vaira (28 st Lossi), Colombi (14 st M. Mengali), Seriani (33 st Alberti), F. Mengali (14 st Gentile), M. Papi, Imbrenda. A disp. Calo, Rami, Adami.

All. Y. Papi

ARBITRO Briganti di Carrara

MARCATORI 36 pt Fedi (rig), 23 st Cortesi

LAMPORECCHIO

Continua la serie positiva di successi il Lampo Meridien, successi che gli permettono di raggiungere la vetta della classifica, seppure in compagnia di Pietrasanta e Cubino. Contro il Forte dei Marmi gli azzurri hanno vinto con pieno merito, dominando la gara per tutti i novanta minuti. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 36 del primo tempo, su calcio di rigore trasformato da Fedi. Il penalty era stato concesso per un fallo di mano commesso da un difensore del Forte dei Marmi, che era intervenuto in maniera scomposta su un cross pericoloso dello stesso Fedi. Il raddoppio è arrivato al ventitreesimo minuto della ripresa. Ottimo l’assist di Martini per Cortesi, il quale con estrema freddezza e lucidità ha concluso in rete. Un doppio vantaggio che di fatto ha chiuso nel risultato la gara. Pochi minuti prima lo stesso Cortesi aveva fallito una facile occasione calciando di poco alto. Gli ospiti si sono resi pericolosi nei primi minuti della gara. Decisivo l’intervento del difensore del Sorbo, che ha respinto la palla sulla linea di porta mentre stava entrando in rete, salvaguardando l’imbattibilità del Lampo Meridien. Da sottolineare che in questo inizio di campionato, infatti, dopo quattro partite disputate, la difesa azzurra non ha subito ancora una rete. Quanto ai singoli, ottima prova del centrocampista Cortonesi.

Massimo Mancini