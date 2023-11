PROMOZIONE. Il Lucignano verso la ripresa del torneo. C’è Gennaioli sulla panchina amaranto

Il debutto era in calendario domenica scorsa sul campo dell’Alberoro. Subito un derby caldo per gli amaranto del Lucignano che dopo le dimissioni di Santini hanno affidato la prima squadra a Gennaioli. Per il "Dedo" la prima sulla panchina amaranto è slittata di una settimana. Per certi versi forse è stato anche meglio: più tempo per far assimilare il proprio credo calcistico a Vasseur e compagni. Domenica (ore 14.30) si farà sul serio e il debutto sarà tra le mura amiche, in casa, contro una Chiantigiana che staziona nelle zone alte della classifica.