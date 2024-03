Promozione. Il Maliseti cerca punti per uscire dal pantano. Duello col Castelnuovo

Se non è un’ultima spiaggia, poco ci manca. Gara casalinga da provare a vincere in tutti i modi per il Maliseti Seano, che oggi alle 15 ospiterà al "Comunale" di via Caduti senza croce il Castelnuovo Garfagnana. Per gli amaranto, penultimi in classifica con 14 punti e con 6 lunghezze da recuperare sull’Alleanza Giovanile, terzultima, c’è un solo risultato utile, anche se comunque smuovere la classifica potrebbe mantenere vive le speranze di evitare la retrocessione diretta. "Lotteremo fino a che la matematica non ci condannerà - commenta il direttore generale del Maliseti, Simone Bardazzi -. I ragazzi ultimamente hanno fornito buone prestazioni e avrebbero meritato qualche punto in più". Non sarà facile, però, contro un Castelnuovo Garfagnana a metà del tabellone del girone A di Promozione con i suoi 38 punti, ma non così lontano dalla zona play off. Ancora assenti Gori e Benvenuti nelle fila pratesi. A riposo, invece, il Viaccia in questa 28esima giornata di campionato.

L. M.