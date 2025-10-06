Promozione. Il Masi Torello spreca dal dischetto e soffre. Alla fine col Castelfranco arrivano tre punti necessari

Masi-Voghiera

MASI-VOGHIERA: Straforini, Ghali, Sarto, Mazzoni (30’ st Di Domenico), Nanfack, Baldon, Giberti (34’ st Barbieri), Baglietti (11’ st Jawneh), Maistrello (47’ st Benini), Maione, Mehdi. All.: Ferrari.

V. CASTELFRANCO: Scardovelli, Beqiraj, Passini, Pedone (36’ st Cordella), Testa, Benkhouail, Palmieri (24’ st Campani), Ndiaye, Calamosca, Angoh, Romanciuc (14’ st Angelino). All.: Rizzo.

Arbitro: Saragoni di Bologna.

Reti: 8’ pt Maione (M), 35’ pt Romanciuc (V), 43’ pt Maistrello (M).

Note: ammoniti: Beqiraj (V). Espulso: Baldon (M) al 32’ st.

IL MASI Torello Voghiera conquista una vittoria pesante e di carattere, imponendosi 2-1 sulla Virtus Castelfranco al termine di un match combattuto e intenso. La squadra di casa parte forte, trovando subito il ritmo giusto. Dopo un primo squillo al 3’, con Maistrello che calcia alto su azione d’angolo, è la Virtus a provare a rendersi pericolosa con Angoh, ma l’attaccante viene fermato in posizione di fuorigioco. L’equilibrio si rompe già all’8’, quando Maione si incarica di una punizione dal limite: il suo destro preciso non lascia scampo al portiere e vale l’1-0. Al 27’ Maione sfiora il raddoppio su lancio perfetto di Maistrello, mentre al 30’ è Sarto a tentare la via del gol su punizione, ma ancora una volta la Virtus si salva. Gli ospiti al 35’ trovano il pari grazie a Romanciuc, ma il Masi non ci sta e, poco prima dell’intervallo, trova nuovamente il vantaggio grazie a Maistrello, che inventa un pallonetto perfetto e firma il 2-1. Nella ripresa dopo appena trenta secondi Maistrello serve Baglioni, che calcia centralmente, poi Maione sfiora la traversa. Al 24’ arriva però l’episodio che rischia di cambiare la partita: Baldon commette fallo da chiara occasione da gol e l’arbitro estrae il cartellino rosso, lasciando il Masi in inferiorità numerica. La Virtus prende coraggio e al 32’ sfiora il pareggio con Calamosca, che su punizione costringe Straforini a un intervento prodigioso. Al 39’ sembra arrivare la svolta definitiva: Maione conquista un calcio di rigore e si presenta sul dischetto, calcia con decisione, ma Scardovelli intuisce l’angolo e respinge, lasciando ancora in bilico il risultato. Il finale è palpitante, con la Virtus che prova il tutto per tutto e il Masi che stringe i denti, difendendo con ordine e grande spirito di sacrificio.