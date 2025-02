Promozione. Il Masi va in vantaggio, poi resta in 10 e crolla

masi torello

VOGHIERA: Bianconi, Fiore (76’ Maistrello), Tosse (91’ Marangon), Boschini, Quarella E., Cattin, Chiossi (66’ Ghali), Nannini (46’ Toffano), Parmeggiani, Mazzoni (76’ Ginesi), Maione. All. Lega. A disp. Gherardi, Vidali, Nardini, Janweh Ebrima.

FARO: Gandolfi, Dozzi, Nardi, Satalino T., Essoufyani, Lenzi D., Ismajli (76’ Vitali), Dahbi (46’ D’Isanti), Lenzi M. (86’ Landi), Satalino S. (79’ Pasquali), Bazzani (46’ Peri). All. Cavallina. A disp. Pisi, Fabbri, Ferrari, Ruzzolini.

Arbitro: Ballardini da Faenza.

Reti: 3’ Maione (rig.), 56’ Lenzi Mattia, 68’ Dozzi, 73’ D’Isanti, 87’ Peri.

Note: ammoniti Dahbi e Nardi. Espulso Parmeggiani.

C’è stato un prima e un dopo nella sfida tra Masi Torello Voghiera e Faro, terminata con la vittoria della compagine bolognese. Ad incidere sull’esito del match, infatti, è stata anche l’espulsione al 37’ del primo tempo di Parmeggiani (per fallo sul portiere ospite Gandolfi) che ha costretto l’undici di mister Lega a giocare tutta la ripresa in inferiorità numerica contro la squadra avversaria. Eppure la gara si era aperta nel migliore dei modi per il Masi che, già al 3’, ha trovato il vantaggio grazie ad un rigore accordato dall’arbitro per il fallo in area di Daniele Lenzi su Parmeggiani: ad incaricarsi del tiro dal dischetto Maione, che ha insaccato alle spalle di Gandolfi. Il Faro ha tentato subito di reagire e al 7’ ha centrato una traversa con un colpo di testa di Mattia Lenzi, a conclusione di una bella azione concertata da Ismajli e Bazzani. Poi, al 37’ è arrivato il cartellino rosso per Parmeggiani, che ha contribuito a cambiare il volto del match. Nonostante il tentativo di difendere il risultato da parte del Masi, la squadra ospite ha preso in mano le redini dell’incontro e, dopo l’occasione andata a vuoto al 5’ con Daniele Lenzi, all’11’ è arrivato il gol del pareggio: Tommaso Satalino recapita una bella palla davanti allo specchio della porta a Mattia Lenzi che altro non deve fare che spingerla in rete. Al 23’ la rete del sorpasso è stata firmata da Dozzi che, sugli sviluppi di un’azione offensiva, ha raccolto una palla invitante e ha concluso a colpo sicuro, insaccando alle spalle di Bianconi. Al 28’ è stato Mattia Lenzi a servire palla a Peri per l’assist a D’Isanti per l’1-3. Nel finale, al 42’, Vitali ha servito Peri per il definitivo 1-4.

Valerio Franzoni