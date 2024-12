Promozione: il Mesola non fa sconti e batte il Masi

mesola

2

masi torello

1

Reti: 5’ Davo, 30’ Lucci, (R), Maione 37’ st.

La gara dell’8 dicembre che vedeva opposte il Mesola al Masi Torello in casa dai castellani rinviata per l’impraticabilità del campo è stata giocata ieri sera ed ha visto la stessa terra arbitrale dirigere la partita vinta meritatamente dal Mesola. La formazione di mister Cavallari, oltre alle tante assenze con le quali si è presentata ai nastri di partenza ovvero Guariento, Neffati, Toffan, Marandella e Biolcati, ha visto il grave infortunio di Telloli, che in uno scontro di gioco ha riportato la lussazione della spalla ed è stato trasportato al nosocomio del Delta a bordo dell’ambulanza mentre Crosara, sempre durante il corso dell’incontro, ha riportato lo stiramento della coscia ed ha dovuto lasciare il terreno di gioco. La gara si apre al 5’ minuto col gol di Davo, che dopo due veloci scambi a centrocampo prende la palla si invola sulla fascia, salta il difensore e calcia bene e di potenza facendo finire la palla sotto la traversa. Alla mezz’ora il raddoppio del Mesola, che su uno schema da calcio d’angolo consente a Luci di svettare di testa e mandare la palla, con un perfetto pallonetto, alle spalle dell’estremo difensore del Masi. Gara che sembra in discesa, ma gli infortuni di Telloli e Crosara e i pochi cambi di cui dispone l’allenatore, consentono agli ospiti una maggior spinta che si concretizza al 37’ della ripresa. Infatti ancora da angolo, ma favore del Masi, per una serie di rimpalli un difensore del Mesola ha toccato la palla con un braccio in area e il direttore di gara ha decretato il calcio di rigore. Dal dischetto Maione ha trasformato il penalty riducendo le distanze e rinfocolando le speranze di raggiungere il pareggio. Una decina di minuti di sofferenza per i padroni di casa, fino al liberatorio fischio finale che consente al Mesola di mantenere la testa.

c. c.