Promozione. Il Mesola resta in dieci e inciampa. Lo Sparta festeggia dal dischetto

Sparta Castelbolognese

2

Mesola

1

SPARTA CASTELBOLOGNESE: Baldani, Baldi (13’ st Visani), Cardelli, Strazzari (39’ st Penazzi), Giunchedi, Tirello, Bacchilega (23’ st Pollino), Russo, Battiloro, Conti, Galassi. All.: Merenda.

MESOLA: Calderoni, Lucci, Perini, Manari, Telloli, Marandella (6’ st Braghiroli), Casette, Scarpa (33’ st Ferrari), Allegrucci, Mangolini, Malagutti (36’ st Boscolo Anzoletti). All.: Salvagno.

Arbitro: Trevisani di Ferrara.

Reti: 3’ pt Conti (S), 26’ pt Telloli (M), 44’ st rig. Battiloro (S).

Note: ammoniti: Visani (S), Lucci (M), Marandella (M), Casette (M), Mangolini (M). Espulso: Lucci (M) al 15’ st.

Il Mesola vede sfumare nei minuti finali la possibilità di portare a casa almeno un punto da Castel Bolognese. Lo Sparta vince per 2-1, tre punti che danno tranquillità ai romagnoli, mentre i castellani rimangono comunque quinti in piena zona play off. Pronti, via, e dopo nemmeno due minuti i padroni di casa passano in vantaggio in maniera abbastanza rocambolesca con un traversone di Conti che sorprende Calderoni, la palla sbatte sul palo opposto per poi infilarsi beffardamente in rete. Il Mesola si lancia alla ricerca del pari, ma lo Sparta rischia di raddoppiare pochi minuti dopo a causa di un’indecisione della difesa che non viene sfruttata dagli attaccanti romagnoli. Al minuto 26 arriva il pareggio del Mesola con un bel colpo di testa di Telloli che non lascia scampo a Baldani. Due minuti dopo è quasi sorpasso, punizione di Marandella indirizzata verso l’incrocio dei pali, ma l’estremo difensore dei padroni di casa si supera compiendo una vera prodezza, sottolineata dai lunghi applausi dalla tribuna.

Nella ripresa non accade nulla di particolare fino al 15’, quando Lucci si vede comminare il secondo giallo. In inferiorità numerica, il Mesola prova comunque a portare a casa i tre punti, cercando di giocarla nel miglior modo possibile, ma, al minuto 44, Telloli commette fallo in area ai danni di un avversario, il direttore di gara non ha dubbi nel decretare il penalty a favore dello Sparta Castelbolognese, dagli undici metri si presenta Battiloro che fredda Calderoni, gol che regala il successo alla formazione di casa.