Promozione, il Montagnano ultimo in casa del Subbiano. Pienza-Lucignano da brividi. Sansovino: con l’Affrico non fallire

Adesso o mai più. È già uno snodo cruciale quello di questo pomeriggio alle 14.30 per la Sansovino. La squadra di Enrico Testini è reduce dal ko sul campo della Settignanese e si prepara a ricevere la capolista Affrica, in vantaggio con sette punti di margine sui savinesi. Oggi conta solo vincere per riaprire i giochi e magari tornare al secondo posto dove oggi c’è il Grassina atteso sul campo del Montalcino. Il fanalino di coda Montagnano, ancora a secco di vittorie sarà di scena a Subbiano, squadra che sta attraversando un periodo di flessione dopo un buon avvio. L’Alberoro cerca il riscatto contro il Torrita davanti al proprio pubblico per tornare nelle prime posizioni, mentre in coda al gruppo incrocio pericoloso tra il Pienza terzultimo e il Lucignano penultimo, divisi solo da tre punti. Per il Casentino Academy trasferta a Fiesole. Chiude il quadro il confronto tra Antella e Torrenieri e quello tra Chiantigiana e Settignanese.