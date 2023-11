Promozione. Il Montelupo a Sesto. È una gara ad alta quota

Nel girone A di Promozione comincia un nuovo turno di campionato contornato da molti incontri accesi e combattutti. A cominciare dalla Real Cerretese, chiamata a una trasferta insidiosa a Monsummano. I padroni di casa hanno infatti solo 2 punti di ritardo e sono la miglior difesa del girone. Mentre la Real Cerretese è reduce dalla prima sconfitta stagionale di domenica scorsa in casa contro il Pietrasanta, ma in trasferta è imbattuta con ben dieci punti in quattro gare. Nei cerretesi è assente lo squalificato Tolaini.

Passando invece al girone B, è sicuramente da tenere d’occhio lo scontro diretto al vertice per il Montelupo che arriva sul campo della Sestese. Un incontro attesissimo che potrà dire molto per l’economia del campionato. Vincendo, infatti, gli amaranto potrebbero scavalcare proprio la Sestese al terzo posto e affacciarsi ancor di più nelle zone più nobili della classifica. Mister Lucchesi dovrà fare a meno dell’infortunato Alicontri, ma potrà contare di nuovo su Ulivieri che ha scontato il turno di squalifica. Di seguito ecco tutti gli altri appuntamenti di giornata: Armando Picchi Calcio-Colli Marittimi, Belvedere Calcio-Atletico Piombino, Porta Romana-San Miniato, Saline-Castiglioncello, San Miniato Basso-Sant’Andrea, Sestese-Montelupo.