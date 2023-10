Promozione. Il Montelupo cede al San Miniato

MONTELUPO

0

SAN MINIATO BASSO

1

MONTELUPO: Lensi, Marrazzo, Cupo, Safina, Corsinovi, Ulivieri, Bruno (73’ Bianchini, 80’ Cintelli), Tremolanti, Anedda, Ndaw, Garunja (77’ Gueye). All. Lucchesi

SAN MINIATO BASSO: Micheli, Lucarelli, Desii (73’ Bettarini), Gamba (90’ Fabbrini), Marinari, Aliotta, Niccolai, Remedi L., Morelli, Remedi A. (84’ Demi), Bucalossi (75’ Leone). All. Ticciati

Arbitro: Corti di Prato

Rete: 55’ Remedi L.

MONTELUPO – Un eurogol di Luca Remedi decide lo scontro al vertice disputato al Castellani in favore della capolista e imbattuta San Miniato Basso. Una gara equilibrata, ma avara di emozioni nella prima frazione di gioco, con gli ospiti che fanno la partita mentre il Montelupo si difende con ordine cercando di far male di rimessa.

Non si registra comunque nessun tiro in porta fino al 55’ , quando Luca Remedi trova il classico ‘tiro della domenica’. A questo punto il Montelupo prova a reagire e finisce per sprecare una buona chance con Garunja. Il San Miniato Basso amministra bene fino alla fine. Gli amaranto restano così a 13 punti e scivolano al quinto posto.