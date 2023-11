Promozione. Il Montelupo fa i conti con un altro ko

montelupo

picchi livorno

MONTELUPO: Lensi, Marrazzo (80’ Beconcini), Cupo (80’ Pagano), Safina, Corsinovi, Alicontri, Gueye (56’ Garunja), Tremolanti (73’ Ulivieri), Anedda, Ndaw, Bianchini (59’ Cintelli). All. Lucchesi.

ARMANDO PICCHI LIVORNO: Grassia, Carnieri, Politano, Arapi (20’ Pinna), Prete, Milianti, Barnini (75’ Tarloni), Giusti, Falchini (62’ Matteoli), Bonsignori, Bellerini. All. Brilli.

Arbitro: Bagni di Prato.

Rete: 9’ Bonsignori.

MONTELUPO – Secondo ko di fila per 1-0 per gli amaranto, superati al Castellani da un Picchi Livorno che si conferma micidiale in trasferta. Decisivo un tocco sotto misura al 9’ di Bonsignori, lasciato colpevolmente solo, dopo un cross basso dalla destra. Il Montelupo reagisce e sfiora il pari con Anedda e soprattutto Garunja, ma non basta.