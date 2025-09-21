Promozione. Il Montelupo riceve il Pontebuggianese. Esordio casalingo per il Castelfiorentino

Sulle ali dell’entusiasmo per la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia centrata mercoledì scorso, il Montelupo va a caccia ora dei primi punti in campionato. Nell’odierna seconda giornata di Promozione (fischio d’inizio alle 15.30) gli amaranto ricevono però un’altra pretendente al salto di categoria. Al Castellani arriva infatti il Pontebuggianese, retrocesso lo scorso anno dall’Eccellenza, che nelle prime tre gare ufficiali tra coppa e campionato ha colto un pari e due vittorie consecutive segnando la bellezza di 7 reti e subendone soltanto una. La squadra di Lucchesi deve invece provare a riscattare il 3-0 subito a Pietrasanta contro il Forte dei Marmi, punizione troppo severa nel punteggio per quanto visto in campo. Per dirigere la gara è stato designato il fischietto di Piombino Correnti, che si potrà avvalere della collaborazione dei due assistenti Liberatori e Peroni della sezione di Arezzo.

Passando poi al girone B esordio casalingo anche per il Castelfiorentino United dopo l’1-1 di domenica scorsa a Rosignano contro il Castiglioncello. Al Neri, infatti, oggi arriva il Saline, che nella prima giornata ha a sua volta pareggiato per 2-2 tra le mura amiche contro il neopromosso Barberino Tavarnelle. Pericolo numero uno per i gialloblù valdelsani l’esperto attaccante Folegnani, a segno in carriera sia in Serie D che Eccellenza e autore della doppietta di domenica scorsa. Entrambe sono a caccia della prima vittoria stagionale. La direzione di gara è stata affidata al signor Marchi di Siena, mentre i due guardalinee saranno i signori Magnelli del Valdarno e Sanzò di Lucca.