Promozione. Il Montelupo si sblocca in trasferta. Bartolozzi mattatore del match

CASALGUIDI: Baldi, Bonaiuti, Rossi, Torracchi, Puccianti, Robusto, Bonfanti Al., Zoppi, Bonfanti An., Ceccarelli, Paccagnini. A disp.: Merci, Luccioletti, Filoni, Diddi, Cossari, Bocini, Capecchi, Borselli, De Simone. All.: Paolacci.

MONTELUPO: Lensi, Pucci, Cupo, Tremolanti, Ferrmaca (65’ Tersigni), Alicontri, Ulivieri (88’ Aprea), Bartolozzi, Masoni (25’ Corsinovi), Ndaw (80’ Marrazzo), Cintelli. A disp.: Boretti, Chelini, Frilli, Lelli, Cerrini. All.: Lucchesi.

Arbitro: Sansossio Varnagallo di Pontedera.

Rete: 34’ Bartolozzi.

SERRAVALLE PISTOIESE – Nell’anticipo di campionato si sblocca il Montelupo, a cui basta una perfetta punizione di Bartolozzi alla mezz’ora per espugnare il campo del Casalguidi e scavalcarlo in classifica a quota 3. Ottimo l’approccio al match degli amaranto, che ritrovano Aprea tra i disponibili ma perdono per squalifica Caparrini (quattro turni di stop). Masoni ha subito la palla del vantaggio, ma cincischia davanti a Baldi, che poco dopo è invece bravo e fortunato a deviare sul palo la conclusione dal limite di Ulivieri. Dopo il vantaggio, poi, è lo stesso Bartolozzi, su cross di Cintelli, a sfiorare il raddoppio calciando alto da buona posizione. Nella ripresa la squadra di Lucchesi ha altre due ottime chance per chiudere la partita con Ulivieri al 60’ e Tersigni al 70’, ma entrambe non inquadrano lo specchio della porta quando avrebbero anche potuto servire un compagno meglio piazzato. Così nel finale esce fuori la fisicità del Casalguidi, che per due volte impegna severamente Lensi mentre in un altro paio di occasioni lambisce di un niente i pali della porta amaranto. Il Montelupo, pur soffrendo, riesce comunque a portare in fondo un successo nel complesso meritato.