Promozione. Il Pietrasanta cala il poker. Falorni e Sessa trascinatori

MARINA DI PIETRASANTA – Questa partita doveva vincerla, senza se e senza ma, il Pietrasanta e lo ha fatto bene, archiviando la pratica già nel primo tempo (chiuso avanti 3-0 sul modesto Settimello). Protagonisti di giornata in casa biancoceleste sono stati il sempre più affermato centrocampista classe 2006 Francesco Sessa (già al 2° gol in due settimane) e l’attaccante viareggino Aurelio Falorni (che ha realizzato una doppietta).

Sul sintetico del “Pedonese“ (dato che lo stadio Comunale “XIX Settembre“ è ancora alle prese con la risemina dopo il fungo che aveva colpito il manto erboso) la partita non è mai di fatto stata in discussione: troppo netto il divario tecnico-qualitativo fra le due squadre. Il Pietrasanta approccia la sfida con il piglio giusto e va subito al tiro un paio di volte nei primi 10 minuti. Aggressione da squadra che vuole subito mettere in chiaro le cose per i biancocelesti che rompono l’equilibrio a metà primo tempo col sinistro di Sessa che pianta la sfera all’angolino. Il raddoppio di lì a poco è di Falorni in tap-in su cross di Vettori. Lo stesso Falorni chiude i conti proprio prima del rientro negli spogliatoi finalizzando con un sinistro all’incrocio dei pali un contropiede dopo esser stato servito con un assist-cioccolatino da parte di capitan Mengali. Nella ripresa gestione facile per i pietrasantini che poi arrotondano nel finale calando il poker con l’eterno Francesco Tosi: il 43enne versiliese da subentrato non sbaglia a tu per tu col portiere fiorentino su una bella palla datagli in profondità. Risultato rotondo e ritorno ai 3 punti in vista del turno infra-settimanale di mercoledì.